Звери
12+
О концерте

Концерт группы «Звери»: хиты, которые объединяют поколения

Музыкальная группа «Звери» уже более 25 лет радует своих поклонников. Их хиты, такие как «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче» и «Просто такая сильная любовь», стали неотъемлемой частью саундтрека для множества людей.

Концерт, который нельзя пропустить, обещает подарить незабываемые эмоции. Вы сможете не только услышать, но и сами спеть самые знаковые песни группы, написанные за два десятилетия. Эти мелодии продолжают вдохновлять новое поколение, предоставляя возможность вновь пережить моменты первой любви и юношеских танцев.

Не упустите шанс заполучить билеты в фан-зону и танцевальный партер, которые расходятся особенно быстро. Приходите и будьте частью этого уникального музыкального события!

Июнь
Ноябрь
8 июня понедельник
20:00
ДС «Юбилейный» Воронеж, Карла Маркса, 116
от 4000 ₽
10 июня среда
20:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 3500 ₽
11 июня четверг
20:00
Олимп Краснодар, Береговая, 144
от 4000 ₽
8 ноября воскресенье
20:00
Уфа-арена Уфа, Ленина, 114
от 1500 ₽

