Звери
Киноафиша Звери

Звери

12+
Возраст 12+

О концерте

Юбилейный концерт группы «Звери» в Воронеже

В Воронеже состоится юбилейный концерт группы Звери, приуроченный к 25-летию коллектива. На сцене будут исполнены главные хиты, которые уже много лет радуют поклонников. Это отличная возможность насладиться музыкой, способной объединить поколения.

Звери уже давно стали культовым явлением на российской музыкальной сцене. Их песни, такие как Районы-кварталы, До скорой встречи, Напитки покрепче и Просто такая сильная любовь, знакомы многим. Для многих из нас эти мелодии связаны с первыми чувствами, танцами на дискотеках и важными моментами жизни.

Не упустите возможность стать частью этого праздника музыки! Билеты в фан-зону и танцевальный партер раскупаются особенно быстро, так что стоит поторопиться, чтобы не пропустить главный музыкальный вечер месяца.

Купить билет на концерт Звери

Июнь
8 июня понедельник
20:00
ДС «Юбилейный» Воронеж, Карла Маркса, 116
от 2500 ₽

