Звери
Звери

12+
Возраст 12+

О концерте

Группа «Звери» отпразднует 25-летие на сцене

В 2026 году группа «Звери» отметит четверть века на российской музыкальной сцене. Зрителей ждёт незабываемая специальная программа, где лишь самые яркие хиты займут центральное место. В исполнении группы прозвучат знакомые каждому композиции: «Все, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи» и «Танцуй». Кроме того, поклонники смогут насладиться знаковыми синглами из последних альбомов.

Достижения группы

За свою карьеру «Звери» выпустили шесть EP и девять полноформатных альбомов. Многие их треки неизменно занимали верхние строчки российских чартов на протяжении лет. Последний студийный альбом «Фолк» увидел свет в сентябре этого года, добавляя в копилку коллектива свежие мелодии и идеи.

Группа была основана в 2000 году Романом Билыком, более известным как Рома Зверь. Признание и популярность пришли к ним в 2005 году, когда они получили престижную премию MTV Россия, а через два года стали «Лучшим исполнителем России» по версии MTV Europe Music Awards. «Звери» девять раз удостоилась звания «Лучшей рок-группы» по версии «Муз-ТВ». Концертные туры коллектива в поддержку альбомов часто длились по два года, что подчеркивает их востребованность и любовь зрителей.

Не упустите возможность стать частью исторического события и увидеть живое выступление группы «Звери» в их юбилейном concert!

В других городах
Март
Май
Июнь
6 марта пятница
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2800 ₽
8 марта воскресенье
20:00
Сибирь-арена Новосибирск, Немировича-Данченко, 160р
от 2800 ₽
18 марта среда
19:00
G-Drive Арена Омск, Лукашевича, 35
от 3000 ₽
24 мая воскресенье
19:00
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
от 2200 ₽
28 мая четверг
19:00
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
от 2000 ₽
2 июня вторник
20:00
Дворец спорта «Олимпийский» Рязань, Зубковой, 12, корп. 2
от 2500 ₽

