Группа «Звери» отпразднует 25-летие на сцене

В 2026 году группа «Звери» отметит четверть века на российской музыкальной сцене. Зрителей ждёт незабываемая специальная программа, где лишь самые яркие хиты займут центральное место. В исполнении группы прозвучат знакомые каждому композиции: «Все, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи» и «Танцуй». Кроме того, поклонники смогут насладиться знаковыми синглами из последних альбомов.

Достижения группы

За свою карьеру «Звери» выпустили шесть EP и девять полноформатных альбомов. Многие их треки неизменно занимали верхние строчки российских чартов на протяжении лет. Последний студийный альбом «Фолк» увидел свет в сентябре этого года, добавляя в копилку коллектива свежие мелодии и идеи.

Группа была основана в 2000 году Романом Билыком, более известным как Рома Зверь. Признание и популярность пришли к ним в 2005 году, когда они получили престижную премию MTV Россия, а через два года стали «Лучшим исполнителем России» по версии MTV Europe Music Awards. «Звери» девять раз удостоилась звания «Лучшей рок-группы» по версии «Муз-ТВ». Концертные туры коллектива в поддержку альбомов часто длились по два года, что подчеркивает их востребованность и любовь зрителей.

Не упустите возможность стать частью исторического события и увидеть живое выступление группы «Звери» в их юбилейном concert!