Группа «Звери» соберёт стадион в Санкт-Петербурге в рамках юбилейного тура

В 2026 году группа «Звери» отмечает 25 лет на сцене. Юбилейный год не станет исключением и продолжит традицию стадионных концертов.

О концерте

Зрителей ждёт специальная программа — прозвучат все хиты, давно ставшие классикой, такие как «Все, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи», и «Танцуй». Также будут представлены знаковые синглы из поздних релизов.

История группы

На счету «Зверей» уже шесть EP и девять полноформатных альбомов. Многие треки из их репертуара годами не сходили с ведущих строчек российских чартов. Последний альбом, «Фолк», вышел в сентябре 2024 года и продолжает традиции, заложенные в предыдущих работах.

Для всех поклонников рок-музыки

Этот концерт будет интересен не только давним поклонникам группы, но и всем любителям рок-музыки. Ожидайте незабываемую атмосферу и яркие эмоции от живого выступления!