Звери. Акустика
Концерт группы «Звери»

Группа «Звери» представит специальную акустическую программу, которая удивит слушателей новым звучанием лучших хитов и композиций с 14-го студийного альбома «Фолк». Это уникальное событие станет настоящим подарком для поклонников, так как коллектив нечасто выступает в формате акустических шоу.

На концерте зрители смогут насладиться экспериментами и переосмыслением знакомых мелодий, что придаёт мероприятию особую атмосферу. Ожидайте камерного, душевного настроения, наполненного незабываемыми впечатлениями.

Успех и признание

Группа «Звери» является одной из самых успешных российских музыкальных команд. С момента своего появления в 2000 году, она успела завоевать любовь миллионов слушателей в России и странах СНГ, а также получить статус культовой. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

31 октября пятница
20:00
Волгоград Экспо Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 65а
от 5500 ₽
25 ноября вторник
20:00
Универсальный комплекс «МТЛ Арена» Самара, Советской Армии, 253а
от 2000 ₽

