Звери. Акустика

Концерт группы «Звери»

Группа «Звери» представит специальную акустическую программу, которая удивит слушателей новым звучанием лучших хитов и композиций с 14-го студийного альбома «Фолк». Это уникальное событие станет настоящим подарком для поклонников, так как коллектив нечасто выступает в формате акустических шоу.

На концерте зрители смогут насладиться экспериментами и переосмыслением знакомых мелодий, что придаёт мероприятию особую атмосферу. Ожидайте камерного, душевного настроения, наполненного незабываемыми впечатлениями.

Успех и признание

Группа «Звери» является одной из самых успешных российских музыкальных команд. С момента своего появления в 2000 году, она успела завоевать любовь миллионов слушателей в России и странах СНГ, а также получить статус культовой. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!