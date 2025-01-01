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Звери. Акустика
Киноафиша Звери. Акустика

Звери. Акустика

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Акустический концерт группы «Звери» в Самаре: новое звучание любимых хитов

Группа «Звери» готовит для своих поклонников особенное событие! В вашем городе состоится акустический концерт, на котором музыканты представят новое звучание своих лучших хитов, а также композиции с нового 14-го студийного альбома «Фолк». Это уникальная возможность услышать знакомые мелодии в обновленном формате.

Камерная атмосфера и неожиданные эксперименты

Акустические шоу — редкость для коллектива, и именно поэтому предстоящий концерт станет настоящим подарком для всех фанатов. Группа «ЗВЕРИ» всегда удивляет публику своими экспериментами и переосмыслением привычных композиций, что делает каждое выступление незабываемым. Концерт обещает быть камерным и душевным, наполненным особенным настроением.

История успеха «Зверей»

С момента своего появления в 2000 году группа «Звери» завоевала любовь миллионов слушателей в России и СНГ. Коллектив стал одним из самых успешных в стране, а их песни вошли в золотой фонд российской музыки. Статус культового коллектива говорит сам за себя, и предстоящий концерт — это шанс стать частью их музыкальной истории.

Не упустите возможность посетить акустический концерт группы «Звери» и насладиться их творчеством в уникальном исполнении!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 24 октября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
20:00 от 4300 ₽
Самара, 3 ноября
Универсальный комплекс «МТЛ Арена» Самара, Советской Армии, 253а
20:00 от 2000 ₽

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