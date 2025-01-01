Спектакль Зверь

Пьеса-постапокалипсис в Московском Новом драматическом театре

Московский Новый драматический театр (ул. Проходчиков, д. 2) приглашает зрителей на премьеру спектакля "Зверь" по произведению Михаила Гиндина и Владимира Синакевича. Эта пьеса-постапокалипсис, написанная в конце 1980-х, сохраняет свою актуальность и звучит особенно остро в свете современных мировых событий.

О чем спектакль?

Действие спектакля разворачивается на руинах цивилизации, уничтоженной либо в результате мировой войны, либо ядерной катастрофы. Немногие уцелевшие столкнулись с жестокой реальностью: они превратились в мутантов, потерявших память и связи с прошлым. Главные герои — Отец, Мать и Дочь — скитаются по выжженной пустыне, ночуют в развалинах и ищут себе подобных, питаясь чем придется.

Встреча со Зверем

Ситуация изменяется с появлением таинственного Зверя — существа, покрытого шерстью. Его намерения кажутся дружелюбными, но возникает вопрос: возможно ли построить совместную жизнь со всеми, кого мы встречаем? Кто они на самом деле — друзья или враги?

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик Вячеслав Долгачев, художественный руководитель МНДТ, отмечает: «Несмотря на то, что событие, натолкнувшее авторов на размышления, еще не произошло, сама история, к сожалению, все чаще становится частью нашей жизни. История планеты и история одной семьи переплетаются в этом увлекательном сюжете таким образом, что их связь может быть разрушена только безумными поступками, идущими вопреки естественному и нормальному в человеке — Любви».

Не пропустите!

Приглашаем вас на эту захватывающую премьеру, которая заставит задуматься о важных вопросах современности и о том, что значит быть человеком в условиях неизведанного будущего.