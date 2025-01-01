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Зверь
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Спектакль Зверь

Мистическая история о выживших в ядерной катастрофе
Режиссер Сергей Федотов
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт

О концерте/спектакле

Легендарный спектакль театра «У моста» в Москве

Легендарный спектакль театра «У моста» продолжает вызывать бурю споров и восторга. Он стал настоящим феноменом, привлекая внимание зрителей как в России, так и за рубежом.

Сюжет и атмосфера

Действие разворачивается на обломках исчезнувшей цивилизации. Отец, Мать и Дочь — единственные оставшиеся на Земле, бредут по выжженной атомной катастрофой пустыне в поисках себе подобных. Их цель — продолжить жизнь во Вселенной.

Несмотря на леденящую душу атмосферу жизни после всемирного Армагеддона, спектакль оставляет зрителей с ощущением света и катарсиса. Он заставляет задуматься о ценности жизни и надежде на будущее даже в самых безнадежных условиях.

Интересные факты

Спектакль не только покорил российскую публику, но и стал лауреатом нескольких театральных премий. Его концепция и визуальные решения поразили зрителей, а также были отмечены критиками за оригинальность и глубокий смысл.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который уже стал классикой современного театра. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра «У моста».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1500 ₽

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