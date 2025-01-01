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Звени, звени, златая Русь. Музыкально-литературная гостиная
Киноафиша Звени, звени, златая Русь. Музыкально-литературная гостиная

Звени, звени, златая Русь. Музыкально-литературная гостиная

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Программа «Вдохновение Есенина» от Уральского государственного русского оркестра

Уральский государственный русский оркестр под руководством известного актёра и режиссёра, лауреата премии ТЭФИ Сергея Белова запускает уникальную программу, посвящённую великому русскому поэту Сергею Есенину. Это событие станет настоящим подарком для всех любителей поэзии и музыки.

Что ждет зрителей?

Каждый слушатель найдёт в этой программе нечто близкое и родное, что созвучно его внутреннему миру и настраивает на глубокие раздумья. В программе прозвучат произведения таких известных композиторов, как:

  • Г. Шендерёв
  • Г. Подэльский
  • В. Липатов
  • Б. Троцюк
  • Г. Свиридов
  • Г. Пономаренко

Интересные факты о Сергее Есенине

Сергей Есенин — один из самых любимых поэтов русской литературы, чьи стихи наполнены чувством родной природы и искренними переживаниями. Его творчество продолжает вдохновлять многих художников и музыкантов. Программа «Вдохновение Есенина» стремится передать ту же глубину и тепло, которые присутствуют в его работах.

Не упустите возможность прикоснуться к искусству, которое объединяет поэзию и музыку в одном великолепном выступлении!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 3 октября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
14:00 от 600 ₽

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