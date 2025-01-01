Звени, звени, златая Русь. Музыкально-литературная гостиная

Программа «Вдохновение Есенина» от Уральского государственного русского оркестра

Уральский государственный русский оркестр под руководством известного актёра и режиссёра, лауреата премии ТЭФИ Сергея Белова запускает уникальную программу, посвящённую великому русскому поэту Сергею Есенину. Это событие станет настоящим подарком для всех любителей поэзии и музыки.

Что ждет зрителей?

Каждый слушатель найдёт в этой программе нечто близкое и родное, что созвучно его внутреннему миру и настраивает на глубокие раздумья. В программе прозвучат произведения таких известных композиторов, как:

Г. Шендерёв

Г. Подэльский

В. Липатов

Б. Троцюк

Г. Свиридов

Г. Пономаренко

Интересные факты о Сергее Есенине

Сергей Есенин — один из самых любимых поэтов русской литературы, чьи стихи наполнены чувством родной природы и искренними переживаниями. Его творчество продолжает вдохновлять многих художников и музыкантов. Программа «Вдохновение Есенина» стремится передать ту же глубину и тепло, которые присутствуют в его работах.

Не упустите возможность прикоснуться к искусству, которое объединяет поэзию и музыку в одном великолепном выступлении!