Зураб Юсупов, Омар Алибутаев и Магомед Джамбуев
Билеты от 1000₽
Зураб Юсупов, Омар Алибутаев и Магомед Джамбуев

О концерте

Проверочный концерт с Магомедом Джамбуевым в баре «Патрики»

Приготовьтесь к увлекательному вечеру с дагестанским комиком Магомедом Джамбуевым. Он представит свою уникальную атмосферу, насыщенную кавказским колоритом и ароматом чая с пах-пахом.

На сцене также выступит Омар Алибутаев — российский комедийный актёр, сценарист и ведущий YouTube-канала Омар в большом городе. Омар — бывший участник КВН и участник популярного шоу Комьюнити, что добавляет остроты его выступлениям.

Организация вечеринки

Сбор гостей начнётся за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала разместят вас комфортно в порядке очереди.

Также возможно совместное размещение с другими гостями за одним столом. Если вы планируете прийти большой компанией, рекомендуется приобретать билеты в одном заказе.

Март
3 марта вторник
20:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽

