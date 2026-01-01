7 мая в КСК "Уникс" в Казани состоится заключительный концерт из цикла «Татарча Солянка». Это уникальное музыкальное событие подарит зрителям яркие эмоции и хорошее настроение.
В мероприятии примут участие популярные эстрадные артисты, среди которых Гульназ Асаева, Ильнат Фархуллин, Зуфар Хайрутдинов, Азат-Алсу Фазлыевы, Руслан Кираметдинов, Лилия Хамитова, Альберт Валиуллин и многие другие. Они исполнят полюбившиеся хиты и создадут атмосферу музыкального волшебства.
Концерт станет отличной точкой в завершении концертного сезона и прекрасным способом встретить лето. Позвольте любимым песням и незабываемым впечатлениям остаться в вашей памяти. Это идеальный вечер для любителей музыки и поклонников артистов.
В роли ведущих выступят Гульназ Сафарова и Айрат Ильясов, которые добавят своим харизмой и обаянием в атмосферу праздника.
Приходите на Зур Концерт, чтобы завершить сезон на высокой ноте и наполнить свои сердца теплом и радостью!