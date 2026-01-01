Зур концерт
6+
Продолжительность 180 минут
Возраст 6+

О концерте

Зур Концерт: заключительный концерт музыкального сезона

7 мая в КСК "Уникс" в Казани состоится заключительный концерт из цикла «Татарча Солянка». Это уникальное музыкальное событие подарит зрителям яркие эмоции и хорошее настроение.

Звезды на сцене

В мероприятии примут участие популярные эстрадные артисты, среди которых Гульназ Асаева, Ильнат Фархуллин, Зуфар Хайрутдинов, Азат-Алсу Фазлыевы, Руслан Кираметдинов, Лилия Хамитова, Альберт Валиуллин и многие другие. Они исполнят полюбившиеся хиты и создадут атмосферу музыкального волшебства.

Что ожидает зрителей

Концерт станет отличной точкой в завершении концертного сезона и прекрасным способом встретить лето. Позвольте любимым песням и незабываемым впечатлениям остаться в вашей памяти. Это идеальный вечер для любителей музыки и поклонников артистов.

Ведущие мероприятия

В роли ведущих выступят Гульназ Сафарова и Айрат Ильясов, которые добавят своим харизмой и обаянием в атмосферу праздника.

Приходите на Зур Концерт, чтобы завершить сезон на высокой ноте и наполнить свои сердца теплом и радостью!

7 мая четверг
18:30
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1000 ₽

