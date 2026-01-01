Зульфия и Жавит Шакировы

Вечер татарской эстрады с Зульфией и Жавитом Шакировыми

В театре Мимики и Жеста пройдет концерт народных артистов Республики Татарстан и Республики Башкортостан — Зульфии и Жавита Шакировых. Звезды татарской эстрады выступят с программой, в которой прозвучат лучшие песни из их репертуара, а также оригинальные сатирические номера.

Тандем Шакировых известен не только своими музыкальными талантами, но и замечательным чувством юмора. В их выступлениях зрители увидят удивительную сыгранность, душевность и выразительность. Каждый из исполнителей обладает яркой индивидуальностью и харизмой, что создает уникальную атмосферу праздника.

Концерт будет интересен как поклонникам татарской эстрады, так и любителям качественного юмора. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Важно отметить, что дети до 5 лет включительно могут посетить концерт бесплатно в сопровождении взрослых, не занимая отдельного места. Для зрителей с 6 лет требуется приобретение билета.