Зульфира и Алмаз Мирзаяновы
Зульфира и Алмаз Мирзаяновы

6+
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Зульфиры и Алмаза Мирзаяновых

В Дворце молодежи (г. Уфа) состоится яркое событие — концерт Зульфиры и Алмаза Мирзаяновых. Зульфира Шайдуллина, лауреат международных конкурсов, таких как «Татар моңы», «Созвездие-Йолдызлык», «Фестиваль Рашида Вагапова» и «Ватаным», исполнит как народные, так и современные песни. Гостям также предстоит насладиться дуэтными номерами и популярными хитами.

Алмаз Мирзаянов, талантливый чтец и мастер слова, представит стихотворения, отражающие общечеловеческие ценности. Концерт привлечет поклонников татарской эстрады и любителей поэзии.

Таланты нового поколения

Зульфира и Алмаз — это молодые, энергичные артисты, дарящие радость своим зрителям. В программе концерта особое внимание будет уделено стихам Алмаза, который с помощью своего искусства поднимает важные темы, близкие каждому. Его мастерство и глубина чувств делают каждое выступление неповторимым.

Приглашаем вас на концерт, который оставит яркие впечатления и подарит множество эмоций. Не пропустите возможность увидеть на сцене наших молодых звёзд татарской эстрады!

В других городах
Март
2 марта понедельник
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 800 ₽
3 марта вторник
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 800 ₽

