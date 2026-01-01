Спектакль Зулейха

Оповещения от Киноафиши
Зулейха
«Зулейха» тозақта туған махаббат жайлы хикая. Оның өмірі бақытты болмақ түгілі тірі қалудың өзі мұң болған азапты жолдың баяны. Спектакль бас кейіпкердің үрей мен қорқыныш билеген әлемде өмір сүріп, күйеуінен, үйінен, өткенінен айырылған сәтінен бастау алады. Зулейха үшін өмір түрмеге айналады. Алайда дәл осы аштық пен қорлық, үмітсіздік пен қатігездіктің ортасында ол алғаш рет еркіндіктің, нәзік те алапат махаббаттың дәмін татады.

Зулейха көзін ашады… Ал сіз ше?

Актерлар:

Зулейха Салтанат Бақаева

Мұртаза - Бекжан

Тұрыс Упыриха - Азамат Сатыбалды

Игнатов - Азамат Сатыбалды

Юсуф - Рауан Ахмедов

Февраль
26 февраля четверг
20:00
Almaty Theatre г. Алматы, пр. Аль-Фараби 30
от 5000 ₽

В ближайшие дни

Қош, махаббат
Драма
Қош, махаббат
22 марта в 19:00 Театр «Жас Сахна»
от 8000 ₽
Любовница
Музыка Танцевальный
Любовница
21 марта в 17:00 Театр-студия «Оркен»
от 14000 ₽
Финдус и Петсон
Премьера Детский Интерактивный
Финдус и Петсон
28 февраля в 16:00 Тотальный театр
от 2000 ₽
