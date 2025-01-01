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Зулейха открывает глаза
Киноафиша Зулейха открывает глаза

Спектакль Зулейха открывает глаза

16+
Продолжительность 2 часа 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Гузель Яхиной в театре «Старый дом»

В Новосибирском театре «Старый дом» представлен спектакль, основанный на романе Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Режиссер Эдуард Шахов привносит в спектакль элементы мистической легенды, делая историю Зулейхи эпическим повествованием, отражающим темные времена в истории страны.

Сюжет

1930 год. Зулейха, живущая со своим мужем Муртазой и тещей Упырихой, сталкивается с трагедией раскулачивания. Их мир рушится, и вместе с другими переселенцами их судьба забрасывает в Сибирь, на берег Ангары. В поселении Семрук, окруженном суровой тайгой, Зулейха вынуждена начать новую жизнь. Рождение сына Юзуфа становится символом надежды в этом безжизненном месте.

 

Режиссер
Эдуард Шахов
В ролях
Наталья Пьянова
Василий Байтенгер
Халида Иванова
Лариса Чернобаева
Виталий Саянок
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 5 сентября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
19:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 6 сентября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
18:00 от 800 ₽

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