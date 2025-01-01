Спектакль Зулейха открывает глаза

Спектакль по роману Гузель Яхиной в театре «Старый дом»

В Новосибирском театре «Старый дом» представлен спектакль, основанный на романе Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Режиссер Эдуард Шахов привносит в спектакль элементы мистической легенды, делая историю Зулейхи эпическим повествованием, отражающим темные времена в истории страны.

Сюжет

1930 год. Зулейха, живущая со своим мужем Муртазой и тещей Упырихой, сталкивается с трагедией раскулачивания. Их мир рушится, и вместе с другими переселенцами их судьба забрасывает в Сибирь, на берег Ангары. В поселении Семрук, окруженном суровой тайгой, Зулейха вынуждена начать новую жизнь. Рождение сына Юзуфа становится символом надежды в этом безжизненном месте.