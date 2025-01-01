Меню
Зулали
Киноафиша Зулали

Спектакль Зулали

Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Режиссер Юлия Селютина
Продолжительность 1 час 20 минут, без антректа
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль «Зулали»: Ода прощению и гармонии по произведению Наринэ Абгарян

Спектакль «Зулали» создан в короткие сроки, но это не помешало ему стать по-настоящему душевным. Основная отличительная черта этого произведения — его душа. Все три истории, заложенные автором, объединяет одна важная тема: умение прощать. На примере героев рассказа Наринэ Абгарян мы видим, как восстанавливается гармония в жизни.

Сюжет

В центре сюжета — мальчик Назарос, его бабушка Мамида и молодая женщина Зулали, страдающая от недуга. Эти три персонажа живут вместе, и каждый из них получает возможность рассказать свою историю. Постепенно, по кусочкам, складывается картинка их жизни, полной трагических событий. В финале Зулали обретает голос, который звучит поэтично и воздушно, ведь это — голос души.

Персонажи и исполнители

  • Зулали: Елизавета Голик
  • Мамида: Яна Прохорова
  • Назарос: Матвей Закотырин
  • Дед: Олег Акимов
  • Сапожник: Руслан Наимхонов
  • Мать Зулали: Мария Деркачёва
  • Насильник: Самвел Саргсян
  • Рассказчики: Дарина Галасина, Арина Масленникова, Алиса Волковская, Николетта Суворова, Арина Ключникова

Команда создателей

  • Автор повести: Наринэ Абгарян
  • Хореограф: Оксана Гулевич
  • Режиссёр: Юля Селютина

Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную историю о прощении и восстановлении. Спектакль обещает быть не только глубоким, но и эмоционально насыщенным.

Расписание

11 октября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1000 ₽

