Спектакль «Зулали»: Ода прощению и гармонии по произведению Наринэ Абгарян

Спектакль «Зулали» создан в короткие сроки, но это не помешало ему стать по-настоящему душевным. Основная отличительная черта этого произведения — его душа. Все три истории, заложенные автором, объединяет одна важная тема: умение прощать. На примере героев рассказа Наринэ Абгарян мы видим, как восстанавливается гармония в жизни.

Сюжет

В центре сюжета — мальчик Назарос, его бабушка Мамида и молодая женщина Зулали, страдающая от недуга. Эти три персонажа живут вместе, и каждый из них получает возможность рассказать свою историю. Постепенно, по кусочкам, складывается картинка их жизни, полной трагических событий. В финале Зулали обретает голос, который звучит поэтично и воздушно, ведь это — голос души.

Персонажи и исполнители

Зулали: Елизавета Голик

Елизавета Голик Мамида: Яна Прохорова

Яна Прохорова Назарос: Матвей Закотырин

Матвей Закотырин Дед: Олег Акимов

Олег Акимов Сапожник: Руслан Наимхонов

Руслан Наимхонов Мать Зулали: Мария Деркачёва

Мария Деркачёва Насильник: Самвел Саргсян

Самвел Саргсян Рассказчики: Дарина Галасина, Арина Масленникова, Алиса Волковская, Николетта Суворова, Арина Ключникова

Команда создателей

Автор повести: Наринэ Абгарян

Наринэ Абгарян Хореограф: Оксана Гулевич

Оксана Гулевич Режиссёр: Юля Селютина

Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную историю о прощении и восстановлении. Спектакль обещает быть не только глубоким, но и эмоционально насыщенным.