Спектакль «Зулали» создан в короткие сроки, но это не помешало ему стать по-настоящему душевным. Основная отличительная черта этого произведения — его душа. Все три истории, заложенные автором, объединяет одна важная тема: умение прощать. На примере героев рассказа Наринэ Абгарян мы видим, как восстанавливается гармония в жизни.
В центре сюжета — мальчик Назарос, его бабушка Мамида и молодая женщина Зулали, страдающая от недуга. Эти три персонажа живут вместе, и каждый из них получает возможность рассказать свою историю. Постепенно, по кусочкам, складывается картинка их жизни, полной трагических событий. В финале Зулали обретает голос, который звучит поэтично и воздушно, ведь это — голос души.
Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную историю о прощении и восстановлении. Спектакль обещает быть не только глубоким, но и эмоционально насыщенным.