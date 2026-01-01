Спектакль ЗТМ...ПФД... и др.

Оповещения от Киноафиши
Продолжительность  1 час 10 минут

О спектакле

Спектакль о «невидимых» профессиях театра

Погрузитесь в мир театра, где главные героини - костюмеры, гримеры, администраторы и технички. Этот спектакль, который исследует разговоры о важном, ставит в центр внимания людей, трудящихся за кулисами. Они - «невидимые» профессии, способные отразить объективность жизни внутри театрального пространства, наполненного традициями, уходящими корнями в Древнюю Грецию.

Тема и содержание

Спектакль затрагивает универсальные темы: любовь, одиночество, рождение и смерть, политику и жизнь без нее. Простые, но важные слова, которые часто теряются в современном мире, находят свое место на сцене. Легкие, смешные и трогательные моменты создают атмосферу, позволяя каждому зрителю задуматься над вечными вопросами.

Чем интересен спектакль?

Этот спектакль выделяется среди других, благодаря своему глубокому содержанию и необычной интерпретации повседневного трудового процесса. Он показывает, как даже в эпоху кризиса и тотального безумия можно сохранить любовь к жизни.

Не пропустите возможность увидеть, как творчество и профессионализм «невидимых» работников театра становятся основой художественного выражения. Этот спектакль обещает быть одновременно развлекательным и глубоким, заставляя зрителей смеяться и задумываться о том, что действительно важно.

В других городах
Март
18 марта среда
19:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 5000 ₽

