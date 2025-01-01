Театр Маяковского рад пригласить всех любителей театра в «Зрительский клуб» — уникальную платформу для общения и обмена мнениями среди единомышленников. Здесь вы сможете обсудить свои любимые спектакли и погрузиться в обсуждение театрального искусства.
В новом сезоне мы будем встречаться раз в месяц в арт-пространстве «Маяк». Встречи будет вести опытный модератор-театровед. Каждый участник клуба получит возможность поделиться своими впечатлениями и вместе с другими зрителями разобраться в внутреннем замысле художника.
На обсуждении мы будем отвечать на множество интересных вопросов:
Эти размышления станут основой для увлекательных дискуссий.
Вот темы и даты предстоящих встреч в 103-м сезоне:
Чтобы стать частью нашего клуба, вы можете выбрать один из двух способов:
Мы с нетерпением ждем встречи с вами в «Зрительском клубе»!