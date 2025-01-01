Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Зрительский клуб Маяковки
Билеты от 700₽
Киноафиша Зрительский клуб Маяковки

Зрительский клуб Маяковки

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О выставке

Зрительский клуб Театра Маяковского

Театр Маяковского рад пригласить всех любителей театра в «Зрительский клуб» — уникальную платформу для общения и обмена мнениями среди единомышленников. Здесь вы сможете обсудить свои любимые спектакли и погрузиться в обсуждение театрального искусства.

Формат встреч

В новом сезоне мы будем встречаться раз в месяц в арт-пространстве «Маяк». Встречи будет вести опытный модератор-театровед. Каждый участник клуба получит возможность поделиться своими впечатлениями и вместе с другими зрителями разобраться в внутреннем замысле художника.

Темы для обсуждения

На обсуждении мы будем отвечать на множество интересных вопросов:

  • Как устроена драматургия и сценография?
  • Что меняет в восприятии музыка?
  • Какими средствами актеры создают свои образы?

Эти размышления станут основой для увлекательных дискуссий.

График встреч

Вот темы и даты предстоящих встреч в 103-м сезоне:

  • 28 сентября, 14:00 – «Разбойники» (реж. Е. Закиров)
  • 26 октября, 12:00 – «Скучная история» (реж. Д. Хуснияров)
  • 30 ноября, 12:00 – «Снимается кино» (реж. Ю. Иоффе)

Как присоединиться

Чтобы стать частью нашего клуба, вы можете выбрать один из двух способов:

  • Оформить абонемент на все 10 встреч (с сентября по июнь), написав на почту katya.kiryukhina@gmail.com. Это будет выгоднее — стоимость абонемента составляет 5000 рублей, при этом вы получите скидку на спектакли, которые будут обсуждаться на встречах клуба
  • Купить билет на обсуждение конкретного спектакля на сайте

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в «Зрительском клубе»!

Купить билет на выставка Зрительский клуб Маяковки

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
28 декабря воскресенье
12:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 700 ₽
25 января воскресенье
12:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 700 ₽
22 февраля воскресенье
12:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 700 ₽

В ближайшие дни

Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
11 января в 10:30 Арт-пространство Futurione
от 1970 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + арома мастер-класс
19 января в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1850 ₽
Посещение экспозиции «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» (билет включает посещение выставки «От и до»)
6+
Исторические выставки
Посещение экспозиции «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» (билет включает посещение выставки «От и до»)
28 декабря в 13:00 Творческая мастерская театрального художника Боровского
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше