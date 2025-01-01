Зрительский клуб Театра Маяковского

Театр Маяковского рад пригласить всех любителей театра в «Зрительский клуб» — уникальную платформу для общения и обмена мнениями среди единомышленников. Здесь вы сможете обсудить свои любимые спектакли и погрузиться в обсуждение театрального искусства.

Формат встреч

В новом сезоне мы будем встречаться раз в месяц в арт-пространстве «Маяк». Встречи будет вести опытный модератор-театровед. Каждый участник клуба получит возможность поделиться своими впечатлениями и вместе с другими зрителями разобраться в внутреннем замысле художника.

Темы для обсуждения

На обсуждении мы будем отвечать на множество интересных вопросов:

Как устроена драматургия и сценография?

Что меняет в восприятии музыка?

Какими средствами актеры создают свои образы?

Эти размышления станут основой для увлекательных дискуссий.

График встреч

Вот темы и даты предстоящих встреч в 103-м сезоне:

28 сентября, 14:00 – «Разбойники» (реж. Е. Закиров)

26 октября, 12:00 – «Скучная история» (реж. Д. Хуснияров)

30 ноября, 12:00 – «Снимается кино» (реж. Ю. Иоффе)

Как присоединиться

Чтобы стать частью нашего клуба, вы можете выбрать один из двух способов:

Оформить абонемент на все 10 встреч (с сентября по июнь), написав на почту katya.kiryukhina@gmail.com. Это будет выгоднее — стоимость абонемента составляет 5000 рублей, при этом вы получите скидку на спектакли, которые будут обсуждаться на встречах клуба

Купить билет на обсуждение конкретного спектакля на сайте

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в «Зрительском клубе»!