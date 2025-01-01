Меню
Зойкина квартира
Киноафиша Зойкина квартира

Спектакль Зойкина квартира

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фантасмагория Михаила Булгакова на сцене театра драмы

В творчестве Михаила Булгакова можно найти много «нехороших» квартир, но одна из них особенно примечательна. Это квартира Зои Денисовны Пельц — тридцатипятилетней вдовы, проживающей в Москве в годы НЭПа. Ее жизнь меняется, когда она решает открыть ателье, которое ночью превращается в дом свиданий.

Сюжет и персонажи

Спектакль «Зойкина квартира» — это фантасмагоричная история о стремлении людей любой ценой устроить свое личное счастье. За пестрым комичным действием скрываются человеческие судьбы, полные надежд, опасений и разочарований. Главные герои — обольстительные негодяи и пронырливые дельцы, которые не делятся на плохих и хороших. Их объединяет лишь одно: страстное желание выжить всеми возможными способами.

Интересные факты

Спектакль основан на одноименной пьесе Булгакова, написанной в 1926 году, но долгое время оставшейся неизданной. В своем произведении автор остроумно и сатирически изображает жизнь в послереволюционной России, а также поднимает вопросы морали и человеческих ценностей в условиях жестокой реальности.

Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный мир, где комедия и драма идут рука об руку. «Зойкина квартира» — это спектакль, который заставляет задуматься о вечных ценностях и непростых человеческих отношениях.

В ролях
Юлия Романцова
Михаил Дубовский
Арсений Фогелев
Алексей Сухоручко
Татьяна Башкова

