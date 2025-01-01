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Зойкина квартира
Билеты от 1000₽
Киноафиша Зойкина квартира

Спектакль Зойкина квартира

Эксцентрический Булгаков.
Постановка
Эрмитаж 18+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трагическая буффонада Михаила Булгакова

Спектакль основан на одной из самых известных пьес Михаила Булгакова, определенной им как «трагическая буффонада». В центре сюжета — хозяйка небольшого ателье по пошиву одежды, которое на деле оказывается публичным домом.

Вопросы, не теряющие актуальности

Булгаков задает вечный вопрос: «Изменились ли эти горожане внутренне?» Несмотря на смену эпох, спектакль сохраняет свою актуальность, раскрывая пороки и изъяны общества, которые остаются неизменными во все времена.

Живые страсти и яркая сценография

Вот уже более двадцати лет постановка неизменно притягивает зрителей. Яркие костюмы, живые эмоции и мастерское сочетание трагедии и буффонады делают спектакль настоящим театральным хитом.

Режиссер
Михаил Левитин мл.
Михаил Левитин мл.
В ролях
Дарья Белоусова
Дарья Белоусова
Александр Пожаров
Александр Пожаров
Борис Романов
Петр Кудряшов
Ирина Богданова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
18:00 от 1000 ₽

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