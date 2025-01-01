Спектакль Зойкина квартира

Трагическая буффонада Михаила Булгакова

Спектакль основан на одной из самых известных пьес Михаила Булгакова, определенной им как «трагическая буффонада». В центре сюжета — хозяйка небольшого ателье по пошиву одежды, которое на деле оказывается публичным домом.

Вопросы, не теряющие актуальности

Булгаков задает вечный вопрос: «Изменились ли эти горожане внутренне?» Несмотря на смену эпох, спектакль сохраняет свою актуальность, раскрывая пороки и изъяны общества, которые остаются неизменными во все времена.

Живые страсти и яркая сценография

Вот уже более двадцати лет постановка неизменно притягивает зрителей. Яркие костюмы, живые эмоции и мастерское сочетание трагедии и буффонады делают спектакль настоящим театральным хитом.