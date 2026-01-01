Спектакль Зойкина квартира

Гастроли Пермского театра «У Моста» в Москве

В Театре на Страстном состоятся гастроли Пермского театра «У Моста». Спектакль представляет собой яркую, виртуозную и мистическую комедию, действие которой закручивается вокруг предприимчивой Зои Денисовны. Она организует подпольный бордель в своей квартире, пряча его за фасадом модного ателье.

Режиссура и сценография — Сергей Федотов, трижды номинант и лауреат Российской национальной премии «Золотая маска». Под его руководством театр завоевал 45 Гран-при на зарубежных фестивалях и стал одним из десяти лучших театров России по версии журнала Forbes.

Сюжет переносит зрителей в эпоху после революции, во времена НЭПа. В этом уникальном мире Зоя Денисовна умело сочетает два бизнеса: днём она запускает пошивочную мастерскую, а ночью превращает её в публичный дом. Параллельно её бизнесу тёмные силы в виде незнакомцев из ГПУ начинают кружить вокруг, создавая атмосферу напряжения и неопределенности.

Спектакль порадует любителей остросовременных интерпретаций классики и мистических комедий. Непредсказуемый поворот событий, взаимодействие с культурой той эпохи и характерные типажи героев делают его привлекательным для широкой аудитории.

Спектакль идёт с антрактом.