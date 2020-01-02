Спектакль Зойкина квартира

Спектакль по пьесе Михаила Булгакова: нэпманская Москва 20-х годов

Действие спектакля «Зойкина квартира» разворачивается в бурных 20-х годах нэпманской Москвы. Главная героиня, Зоя Денисовна Пельц, решает открыть публичный дом, прикрываясь швейной мастерской. В этом деле ей помогают различные, порой весьма колоритные персонажи: мошенник Аметистов, бывший дворянин и возлюбленный Зои, а также горничная Манюшка и китаец Херувим.

Мечты о Париже и неведомые опасности

Зоя мечтает о деньгах, необходимых для эмиграции в Париж. Вот только дела идут как нельзя лучше, но однажды всё меняется. Коммерческий директор треста тугоплавких металлов и клиент публичного дома Гусь-Ремонтный случайно узнает в одной из работниц Зои свою любовницу Аллу. Встреча приводит к цепи катастрофических событий.

Неожиданные повороты судьбы

Ситуация выходит из-под контроля: Гуся убивает Херувим, а саму Зою арестовывают. Как завершится эта история, полная интриг и неожиданных поворотов, можно будет узнать на сцене.

