Спектакль по Булгакову в Красноярском театре кукол

Спектакль переносит зрителей в Москву середины 1920-х годов – время НЭПа, когда новая советская Россия открывает двери для предпринимателей. В это непростое время герои пьесы оказываются в конфликте с жизнью, навязанной им судьбой.

В поисках выхода из тяжелых обстоятельств, персонажи находят утешение в квартире Зои. Именно здесь разворачивается авантюрное предприятие, затеянное главной героиней, которое приводит к неожиданных последствиям.

Постановка обещает множество комичных и драматических моментов, а также глубокие психологические портреты, заставляющие зрителей задуматься о свободе выбора и личной ответственности.

Не упустите возможность стать свидетелями этого удивительного спектакля, который сочетает в себе элементы иронии и серьезной драмы в контексте исторического периода.