Спектакль Зойкина квартира

Саундрама в двух действиях

В Свердловском академическом театре драмы состоится спектакль по пьесе о жизни портнихи Зои в Москве 20-х годов прошлого века. В это время ателье превращается в дом свиданий, где царят вольные нравы.

Сюжет рассказывает о молодой вдове Пельц и её напарниках, чье успешное дело приносит доход не только благодаря швейным машинкам. Здесь, в роскошной квартире, с утра до вечера слышен шум машинок, а вечерами ателье меняет атмосферу на более непринужденную.

Создатели и их достижения

Спектакль представляет команда студии СаунДрама под руководством Владимира Панкова, лауреата премии «Золотая маска». Панков стал создателем жанра саундрамы, который сочетает музыку с драматическим действием. Это уникальное сочетание позволяет создавать интересные театральные формы.

Работы студии СаунДрама пользовались успехом на Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова и Эдинбургском фестивале, что подтверждает высокий уровень театрального искусства, представленного в этом спектакле.

Что ждет зрителей

Спектакль привлечет внимание тех, кто интересуется необычными театральными формами и историческими сюжетами. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории.