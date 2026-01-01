Оповещения от Киноафиши
Зойкина квартира
Постановка
Свердловский театр драмы 18+
Продолжительность 195 минут
Возраст 18+

О спектакле

Саундрама в двух действиях

В Свердловском академическом театре драмы состоится спектакль по пьесе о жизни портнихи Зои в Москве 20-х годов прошлого века. В это время ателье превращается в дом свиданий, где царят вольные нравы.

Сюжет рассказывает о молодой вдове Пельц и её напарниках, чье успешное дело приносит доход не только благодаря швейным машинкам. Здесь, в роскошной квартире, с утра до вечера слышен шум машинок, а вечерами ателье меняет атмосферу на более непринужденную.

Создатели и их достижения

Спектакль представляет команда студии СаунДрама под руководством Владимира Панкова, лауреата премии «Золотая маска». Панков стал создателем жанра саундрамы, который сочетает музыку с драматическим действием. Это уникальное сочетание позволяет создавать интересные театральные формы.

Работы студии СаунДрама пользовались успехом на Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова и Эдинбургском фестивале, что подтверждает высокий уровень театрального искусства, представленного в этом спектакле.

Что ждет зрителей

Спектакль привлечет внимание тех, кто интересуется необычными театральными формами и историческими сюжетами. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории.

Купить билет на спектакль Зойкина квартира

Апрель
3 апреля пятница
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 200 ₽

Фотографии

Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира

