Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зоя
Киноафиша Зоя

Зоя

18+
Возраст 18+

О концерте

Зоя в Сочи: энергия и харизма на сцене Летнего театра 

«Зоя» — это дерзкий продюсерский проект Сергея Шнурова, который подарит зрителям незабываемые эмоции. В центре внимания — харизматичная исполнительница Зоя, обладающая уникальным стилем и мощной сценической энергетикой.

Музыка Зои — это коктейль из рок-н-ролльного драйва, меланхолии городского романса и искренности народных напевов. В её репертуаре — острые и провокационные тексты, насыщенные ненормативной лексикой, которые не оставят равнодушными даже самых искушённых зрителей.

Каждый выход артистки на сцену — это феерия звука и света, праздник энергии и креативности. В сопровождении профессиональных музыкантов, Зоя создает уникальную атмосферу, наполненную чувством свободы и творчества.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события. Спектакль «Зоя» обещает быть настоящим праздником для всех любителей театра и музыки!

Купить билет на концерт Зоя

Помощь с билетами
В других городах
Март
6 марта пятница
20:00
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
0+
Джаз
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
9 апреля в 20:30 Федина дача
от 1500 ₽
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
0+
Джаз
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
26 марта в 20:30 Федина дача
от 1500 ₽
Валерий Сёмин
12+
Классическая музыка
Валерий Сёмин
30 июня в 19:00 Зимний театр
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше