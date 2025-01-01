Меню
Зоя
Билеты от 4000₽
Киноафиша Зоя

Зоя

18+
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Весенний концерт ЗОЯ: Жизнь в каждом мгновении

7 марта на сцене МТ Music Bar пройдет праздничный весенний концерт ЗОЯ. Это событие стало возможным благодаря вашим многочисленным просьбам, и мы рады вновь увидеть вас в зале!

Имя ЗОЯ в переводе с древнегреческого языка означает «жизнь». В новом арт-проекте известного музыканта Сергея Шнурова жизнь действительно бьет ключом. На сцене молодая и обворожительная солистка раскрывает все грани этого понятия. Ее исполнение пронизано витальной энергией, которая завораживает зрителей.

Эмоциональное путешествие

ЗОЯ демонстрирует поразительный эмоциональный диапазон, сравнимый с вулканическими извержениями. Ее выступление – это не просто концерт, а настоящее путешествие в глубины человеческой души. Она с легкостью поднимается на невероятные высоты, а затем погружается в тайные глубины, вызывая бурю эмоций у каждого зрителя.

Историческое событие

Станьте свидетелями этого уникального момента, который обещает стать историческим событием для всех любителей театра и музыки. ЗОЯ – это не просто имя, это символ жизни, ее рождение на сцене, что может быть более притягательным и грандиозным!

Не упустите возможность стать частью этого великого действа. Встречайте ЗОЯ в МТ Music Bar 7 марта!

Купить билет на концерт

Расписание

5 сентября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 4000 ₽

