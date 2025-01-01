Зоя - Сольный концерт

Сольный концерт Зои: праздник энергии и эмоций

Зоя - это яркий продюсерский проект от Сергея Шнурова, в центре которого находится харизматичная певица. Она известна многим как исполнительница хитов группы «Ленинград». На предстоящем сольном концерте Зоя представит свое творчество в живом исполнении, ее выступление будет сопровождаться профессиональным коллективом музыкантов.

Музыка, наполненная эмоциями

Музыка Зои - это настоящий коктейль, в который органично вплетается рок-н-ролльный драйв, меланхолия городского романса и душевность народных напевов. Каждый выход артистки на сцену обещает стать фееричным шоу, наполненным энергией и положительными эмоциями.

Мнение Сергея Шнурова

«Я увидел в ней тот огонь и тот пожар души, который мне необходим - и по образу, и по манере. И сами вокальные данные меня подвигли на создание такого материала», - делится Сергей Шнуров о своей музыкантке.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием и стать частью этого незабываемого праздника!