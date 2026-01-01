Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зовите меня Дориан
Киноафиша Зовите меня Дориан

Спектакль Зовите меня Дориан

Постановка
Новосибирский молодежный театр «Драма» 18+
Возраст 18+

О спектакле

Современная интерпретация "Портрета Дориана Грея"

Молодёжный театр «Драма» Новосибирска представляет спектакль, основанный на знаменитом романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Это современное переосмысление классической истории позволяет глубже понять сложные темы морального разложения и поиска идеала.

Сюжет и философия

В центре повествования — Дориан, попавший под влиянием циничных философских идей Лорда Генри. Он становится жертвой вечной погоней за наслаждениями, что в конечном итоге трансформирует его в чудовище. Портрет Дориана, в отличие от него, становится живым свидетельством всех его грехов.

Сценография и метафоры

Спектакль отличается контрастной сценографией, которая отражает всю глубину декаданса и эстетизма, доведенного до абсурда. Смешение трагизма и элементов гротеска, включая черный юмор, подчеркивает двойственность души, скрытой за идеальной оболочкой.

Для кого этот спектакль?

Театральное произведение будет интересно тем, кто увлекается глубокими психологическими историями и философскими вопросами. Оно поднимает важные темы о цене совершенства и последствиях отказа от совести ради вечной, но пустой красоты.

Купить билет на спектакль Зовите меня Дориан

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
7 июня воскресенье
19:00
Новосибирский молодежный театр «Драма» Новосибирск, Фрунзе, 19
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Контрабас
16+
Моноспектакль

Контрабас

29 июня в 19:00 Новосибирская филармония
от 250 ₽
Карлик Нос
6+
Детский Кукольный

Карлик Нос

25 июня в 11:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Имя
16+
Драма

Имя

15 июня в 19:30 Мой театр
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше