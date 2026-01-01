Спектакль Зовите меня Дориан

Молодёжный театр «Драма» Новосибирска представляет спектакль, основанный на знаменитом романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Это современное переосмысление классической истории позволяет глубже понять сложные темы морального разложения и поиска идеала.
В центре повествования — Дориан, попавший под влиянием циничных философских идей Лорда Генри. Он становится жертвой вечной погоней за наслаждениями, что в конечном итоге трансформирует его в чудовище. Портрет Дориана, в отличие от него, становится живым свидетельством всех его грехов.
Спектакль отличается контрастной сценографией, которая отражает всю глубину декаданса и эстетизма, доведенного до абсурда. Смешение трагизма и элементов гротеска, включая черный юмор, подчеркивает двойственность души, скрытой за идеальной оболочкой.
Театральное произведение будет интересно тем, кто увлекается глубокими психологическими историями и философскими вопросами. Оно поднимает важные темы о цене совершенства и последствиях отказа от совести ради вечной, но пустой красоты.