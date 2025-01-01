Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Зов джунглей

Спектакль Зов джунглей

Постановка
Театр эстрады 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Путешественник Крузенштерн и его верные друзья-мореплаватели отправляются на загадочный остров Акувака навстречу приключениям! Юные зрители вместе с отважной командой познакомятся с весёлыми туземцами и обитателями джунглей: весёлой Пантерой, обворожительной Змеёй, добрым Кабаном, розовым Фламинго... Но вот беда! Дружные животные поругались друг с другом, чем пробудили древний вулкан. Удастся ли отважной команде помочь аборигенам спасти таинственный остров и помирить зверей? Профессор Крузенштерн непременно найдёт выход из сложившейся ситуации, если ему помогут юные мореплаватели и ребята в зрительном зале! Настоящим героем сможет стать каждый, кто отправится в увлекательное путешествие в экзотические джунгли вместе с героями сказки! Джунгли зовут!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше