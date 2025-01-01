Путешественник Крузенштерн и его верные друзья-мореплаватели отправляются на загадочный остров Акувака навстречу приключениям! Юные зрители вместе с отважной командой познакомятся с весёлыми туземцами и обитателями джунглей: весёлой Пантерой, обворожительной Змеёй, добрым Кабаном, розовым Фламинго... Но вот беда! Дружные животные поругались друг с другом, чем пробудили древний вулкан. Удастся ли отважной команде помочь аборигенам спасти таинственный остров и помирить зверей? Профессор Крузенштерн непременно найдёт выход из сложившейся ситуации, если ему помогут юные мореплаватели и ребята в зрительном зале! Настоящим героем сможет стать каждый, кто отправится в увлекательное путешествие в экзотические джунгли вместе с героями сказки! Джунгли зовут!