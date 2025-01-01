Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко
Киноафиша Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко

Спектакль Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Классика в современном формате в театре-фестивале «Балтийский дом»

Если бы Михаил Зощенко жил в наши дни, он, без сомнения, стал бы звездой стендапа или популярного сериала. Его герои, с их стремлением к легкому обогащению, покупками лотерейных билетов и увлечением советами, приобрели новые грани, сохраняя свою привлекательность и актуальность. Они, как и прежде, превращают обыденные ситуации в комические и запоминающиеся истории.

Новый взгляд на классику

Спектакль не ставит целью глубоко анализировать феномен Зощенко. Режиссер Андрей Прикотенко и его команда используют тексты великого писателя, чтобы создать новое, необычное представление. Они соединяют классические произведения Зощенко с историями из жизни современных актеров, придавая им свежий взгляд и современный контекст.

Музыка и актерское мастерство

В спектакле также участвует музыкальный бэнд «Коммуналка», который исполняет как классические произведения, так и современные композиции. Музыка в этом спектакле становится не просто фоном, а отражением внутреннего мира героев. Результат – уникальное сочетание, превращающее классический рассказ в роман с элементами музыкального сопровождения.

Два часа смеха и удовольствия

Спектакль обещает два часа непрерывного смеха и увлекательного просмотра без антракта. Это необычное представление погружает зрителя в мир Зощенко, оставляя неизгладимое впечатление и вызывая улыбки на лицах зрителей.

Режиссер
Андрей Прикотенко
В ролях
Ирина Соколова
Наталья Парашкина
Ульяна Фомичева
Наталья Индейкина
Мария Лысюк

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко

В ближайшие дни

Евгений Онегин. Начало
12+
Моноспектакль
Евгений Онегин. Начало
16 августа в 19:30 Мастерская
от 1500 ₽
Рубеж
16+
Опера
Рубеж
9 сентября в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 600 ₽
Подарок снегурочки, или Волшебники тоже ошибаются
0+
Детский Музыка
Подарок снегурочки, или Волшебники тоже ошибаются
28 декабря в 13:30 ДК им. Ленсовета
от 1300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше