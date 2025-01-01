Спектакль Зори здесь тихие

Опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» в Самарском театре оперы и балета

Композитор Кирилл Молчанов создал оперу «Зори здесь тихие» в 1974 году. Это произведение стало важной частью советского музыкального искусства и продолжает привлекать внимание зрителей.

Литературная основа

Литературной основой оперы послужила повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие», опубликованная в журнале «Юность» в 1969 году. Она основана на реальных событиях, произошедших на Кировской железной дороге, где семеро солдат, служивших после ранений, попытались остановить немецких диверсантов. К сожалению, большинство из них погибли, и только один человек выжил, возглавлявший группу.

Уникальность повести заключается в том, что героями стали девушки. Это решение писателя привело к тому, что повесть вызвала широкий отклик у читателей и была экранизирована несколько раз. Первая и наиболее известная экранизация была осуществлена Станиславом Ростоцким в 1972 году, а музыку к фильму написал сам Молчанов.

Музыкальный язык оперы

Либретто оперы было написано Кириллом Молчанова, который сократил количество персонажей. В результате, большинство партий в опере — женские, включая девушек-зенитчиц и хозяйку дома, Марью. Мужских партий всего две: старшина Васков и Гитарист в прологе.

Музыкальный язык «Зори здесь тихие» отражает две главные черты творчества Молчанова: его песенный дар и связь с кинематографическим искусством. Ариозо героинь напоминают народные песни, а речитативы сходны с оперными речитативами Сергея Прокофьева. Кинематографичность проявляется в использовании приемов «наплыва» и «монтажа», что особенно важно для сопоставления образов войны и мирной жизни.

Контрасты и музыкальные цитаты

Опера наполнена контрастами. В прологе и эпилоге действие происходит в мирное время, где туристы поют у костра. Однако идиллия прерывается звуком трубы, напоминая о трагедии войны. Важную роль в музыкальной ткани оперы играют духовые инструменты, создающие атмосферу военного времени.

Композитор использует музыкальные цитаты для создания образов героинь. Например, когда одна из героинь, Рита Осянина, вспоминает сына, звучит знакомая мелодия «Колыбельной» Исаака Дунаевского. Соня Гурвич, интеллигентная студентка, представлена мелодией Генделя, а Женька Комелькова исполняет знаменитый романс «Жди меня» на стихи Константина Симонова.

Премьера и репертуар

Мировая премьера оперы «Зори здесь тихие» состоялась в 1973 году в Большом театре. Хотя опера не входит в число самых исполняемых, она продолжает привлекать внимание театров нашей страны и входит в репертуар Мариинского театра.