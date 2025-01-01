Меню
Киноафиша ZOOFELLINI/Интернет и ТВ времен Римской империи

Спектакль ZOOFELLINI/Интернет и ТВ времен Римской империи

Театр на Юго-Западе 18+
ZOOFELLINI: Интернет и ТВ времен Римской империи. Трагифарс для поколения любителей гаджетов

Спектакль «ZOOFELLINI: Интернет и ТВ времен Римской империи» — это актуальная постановка для тех, кто не расстается со своим смартфоном, бездумно листая новости в соцсетях. Это произведение посвящено фанатам телевизионных сенсаций и вирусных видео, привлекающим внимание зрителей.

Идея спектакля

На создание этой необычной пьесы Петра Гладилина вдохновила фраза из римских хроник о том, что в театрах вместо произведений латинских авторов теперь показывают лишь «грязную пантомиму». В спектакле переплетаются события прошлого и настоящего, создавая новую реальность на сцене.

Сюжет

Правители Древнего Рима, стремясь превзойти друг друга, придумывают все новые и новые программы для своих телеканалов. В этом контексте поднимается вопрос о том, не слишком ли высока цена за рейтинг, если теряются этические и эстетические смыслы.

Будущее культуры

Создатели спектакля уверены, что после его просмотра начнется эпоха второго ренессанса и расцвета мировой культуры. Они верят, что процесс падения культурных ценностей в бездну будет остановлен!

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который заставит вас задуматься о современном обществе и его ценностях!

