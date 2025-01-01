Йога с альпака на Городской Ферме

С 15 июля по 7 августа у вас есть уникальная возможность заниматься йогой в сопровождении милых альпак! Занятия будут проходить на лужайке у детской площадки Городской Фермы. Каждый вторник и четверг с 11:00 до 12:30 профессиональный тренер проведёт занятия для всех желающих.

Особенности занятий

Вы сможете расслабиться и насладиться атмосферой, пока рядом будут пастись наши дружелюбные альпаки. Удобство в том, что коврик для занятия предоставляется на месте — приносить его с собой не нужно!

Стоимость доступа

Для участия в занятии необходимо приобрести стандартный билет на будний день: 500 рублей для детей и 1000 рублей для взрослых. Это небольшая цена за возможность провести время на свежем воздухе в компании наших пушистых друзей.

Обратите внимание

Пожалуйста, имейте в виду, что занятия по йоге могут быть отменены в связи с погодными условиями. Мы рекомендуем следить за обновлениями в соцсетях Городской Фермы, чтобы быть в курсе всех изменений и новостей.

Не упустите шанс найти гармонию и расслабление на природе, приходите к нам на занятия!