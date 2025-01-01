Меню
Билеты от 1500₽
Zoo йога с животными

Zoo йога с животными

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Йога с альпака на Городской Ферме

С 15 июля по 7 августа у вас есть уникальная возможность заниматься йогой в сопровождении милых альпак! Занятия будут проходить на лужайке у детской площадки Городской Фермы. Каждый вторник и четверг с 11:00 до 12:30 профессиональный тренер проведёт занятия для всех желающих.

Особенности занятий

Вы сможете расслабиться и насладиться атмосферой, пока рядом будут пастись наши дружелюбные альпаки. Удобство в том, что коврик для занятия предоставляется на месте — приносить его с собой не нужно!

Стоимость доступа

Для участия в занятии необходимо приобрести стандартный билет на будний день: 500 рублей для детей и 1000 рублей для взрослых. Это небольшая цена за возможность провести время на свежем воздухе в компании наших пушистых друзей.

Обратите внимание

Пожалуйста, имейте в виду, что занятия по йоге могут быть отменены в связи с погодными условиями. Мы рекомендуем следить за обновлениями в соцсетях Городской Фермы, чтобы быть в курсе всех изменений и новостей.

Не упустите шанс найти гармонию и расслабление на природе, приходите к нам на занятия!

Расписание

14 августа
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
11:00 от 1500 ₽
19 августа
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
11:00 от 1500 ₽
21 августа
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
11:00 от 1500 ₽
26 августа
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
11:00 от 1500 ₽
28 августа
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
11:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»
18+
Инсталляция Новые медиа Современное искусство
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»
23 августа в 17:00 Центр «Марс»
от 1000 ₽
Входной билет на выставки: «Путь на Восток» (16+), «Май Митурич. К мысу радости» (6+) и экспозицию «Искусство ХХ века»
0+
Живопись Классическое искусство
Входной билет на выставки: «Путь на Восток» (16+), «Май Митурич. К мысу радости» (6+) и экспозицию «Искусство ХХ века»
3 сентября в 13:30 Новая Третьяковка
Билеты
Входной билет на выставку «Путь на Восток» с правом посещения выставки «Май Митурич. К мысу радости»
0+
Живопись Классическое искусство
Входной билет на выставку «Путь на Восток» с правом посещения выставки «Май Митурич. К мысу радости»
18 сентября в 17:30 Новая Третьяковка
Билеты
