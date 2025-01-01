Спектакль Зона подарков. ЭКСПОЁЛКА 2026. Фабрика Дед Мороза

ЭкспоЁлка 2026: билет на сладкий подарок для детей

В МТС Live Холл Екатеринбург состоится уникальное мероприятие «ЭкспоЁлка», представляющее собой настоящую Фабрику Деда Мороза. Это событие станет идеальным подарком для всех детей, ведь в сладких коробочках найдутся не только лакомства, но и игрушки, которые наверняка станут любимцами вашего юного волшебника.

Сладкие коробочки: Подарок с сюрпризом

В коробочках ЭкспоЁлки находятся 500 граммов самых вкусных конфет и игрушка, которая будет радовать детей долгое время. Такой подарок не забудется и станет напоминанием о новогоднем чуде.

Когда и как получить билеты

Билеты можно приобрести на мероприятие «ЭкспоЁлка: Фабрика Дед Мороза» (11 января 2026 года в 18:00) в следующие дни:

27-28 декабря с 10:00 до 20:00

1 января с 12:00 до 20:00

2-11 января с 10:00 до 20:00

Не упустите возможность подарить своим детям частичку новогоднего волшебства!