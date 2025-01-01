Спектакль Зона подарков. ЭКСПОЁЛКА 2026. Фабрика Дед Мороза

Билет на сладкий подарок. ЭкспоЁлка 2026 в Екатеринбурге

В МТС Live Холл Екатеринбург пройдет мероприятие «ЭкспоЁлка». Это отличная возможность для семей с детьми зарядиться новогодним настроением и обрести интересные подарки.

Сладкие коробочки на любой вкус

Сладкие коробочки ЭкспоЁлки — идеальный подарок для каждого ребёнка. В них вы найдете не только самые вкусные конфеты (500 г.), но и игрушку, которая станет любимой у вашего юного волшебника. Этот подарок будет долго напоминать ему о новогоднем чуде. Яркие, вкусные и развивающие подарки — что может быть лучше для детского праздника?

Когда можно получить подарки

Билеты формируются на крайний день мероприятия «ЭкспоЕлка: Фабрика Дед Мороза», который пройдет 11 января 2026 года в 18:00. Однако забрать их можно в любой день работы:

27-28 декабря с 10:00 до 20:00

1 января с 12:00 до 20:00

2-11 января с 10:00 до 20:00

Не упустите возможность сделать своим детям незабываемый подарок и зарядиться новогодним волшебством!