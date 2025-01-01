Меню
Зона отчуждения
Билеты от 600₽
Киноафиша Зона отчуждения

Спектакль Зона отчуждения

16+
Режиссер Мария Тихонова
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О спектакле

Премьера фантастической мелодрамы «Зона отчуждения»

Москонцерт с радостью представляет премьеру удивительной фантастической мелодрамы «Зона отчуждения» по произведениям знаменитых братьев Стругацких. Постановка выполнена талантливым режиссером Марией Тихоновой.

Сюжет и музыкальное оформление

Действие спектакля разворачивается в далеком XXII веке и сопутствуется рок-песнями и оригинальной музыкой композитора Сергея Пантыкина. В центре сюжета – история сотрудника министерства по внеземным аномалиям. Он становится свидетелем и участником эксперимента по созданию вакцины счастья.

Путешествие сквозь разум и чувства

Вместе с героем зрители отправятся в захватывающее путешествие в будущее. Им предстоит исследовать границы разума и чувств, а также разгадать тайну загадочной «Зоны»: что на самом деле происходит с теми, чьи желания она исполняет? Возможно, ответы кроются не только в аномальных пределах «Зоны», но и в нас самих.

Поддержка и партнерство

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Общественной организации управления «Российский фонд культуры». Генеральным партнером спектакля является ООО «ШУ-МИХА ПРОДАКШН».

Купить билет на спектакль Зона отчуждения

Февраль
11 февраля среда
19:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 600 ₽
12 февраля четверг
19:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 600 ₽

