Зона комфорта
Киноафиша Зона комфорта

Спектакль Зона комфорта

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ироничный юмор и глубокие размышления в спектакле "Зона комфорта"

Молодой мужчина по имени Миша, ничем не примечательный в глазах окружающих, вдруг оказывается в водовороте странных событий. Обычная жизнь начинает рушиться, словно по сюжету абсурдного ситкома. Обманчивые уверенности и привычные будни Миши уступают место неожиданным переменам, которые не оставляют шанса на спокойствие.

События, которые меняют всё

Кому расскажешь о своих проблемах — не поверят. А сам Миша тоже не может понять, что происходит. Без предупреждений и объяснений, словно по капризу высших сил, он теряет все ценности своей жизни, но не совершает никаких ошибок. Все, что он делал — это работал из дома, возвращался к жене и иногда навещал родителей, забирал ребенка из садика. Всё происходило как-то автоматически.

Путешествие в неизвестность

Теперь Миша словно во сне — в ловушке или, наоборот, на свободе? Это может быть конец привычной жизни или её новое начало. И тут возникает вопрос: как сменить обыденность на что-то незабываемое? Порой коучи советуют выйти из зоны комфорта, но можно ли им действительно доверять? Давайте разбираться и проверять вместе с главным героем!

Спектакль обещает быть наполненным ироничным юмором, глубокими размышлениями и неожиданными поворотами сюжета, задающими сложные вопросы о смысле вашего существования. Не упустите возможность окунуться в мир, где ни одна деталь не остаётся без внимания!

Купить билет на спектакль Зона комфорта

В других городах
Октябрь
Ноябрь
22 октября среда
19:30
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 1600 ₽
21 ноября пятница
19:30
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 1600 ₽

