Камерный состав Кубанского симфонического оркестра приглашает зрителей на волшебный спектакль «Золушка». Под руководством дирижера Владислава Чистякова, это музыкальное представление перенесет вас в мир сказок и волшебства.
Сказка «Золушка» напоминает нам о важности доброты, труда и искренности. Мораль её проста: если ты честен, трудолюбив и умеешь прощать, то обязательно получишь свою награду, будь то Принц или что-то другое хорошее. Не упустите возможность увидеть, как эта история оживает на сцене!
В роли Золушки выступят заслуженная артистка Краснодарского края Евгения Великодная и Виктория Кузнецова. Также на сцене вы увидите:
Спектакль обещает стать незабываемым событием для всей семьи. Приходите и погружайтесь в атмосферу волшебства вместе с Кубанским симфоническим оркестром!