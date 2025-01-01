Музыкальная Сказка от Кубанского Симфонического Оркестра

Камерный состав Кубанского симфонического оркестра приглашает зрителей на волшебный спектакль «Золушка». Под руководством дирижера Владислава Чистякова, это музыкальное представление перенесет вас в мир сказок и волшебства.

Сюжет и Мораль

Сказка «Золушка» напоминает нам о важности доброты, труда и искренности. Мораль её проста: если ты честен, трудолюбив и умеешь прощать, то обязательно получишь свою награду, будь то Принц или что-то другое хорошее. Не упустите возможность увидеть, как эта история оживает на сцене!

Участники Спектакля

В роли Золушки выступят заслуженная артистка Краснодарского края Евгения Великодная и Виктория Кузнецова. Также на сцене вы увидите:

Строгая мачеха: Оксана Трегубова и Олеся Никифорова

Оксана Трегубова и Олеся Никифорова Дочери: Елена Есипова, заслуженная артистка Краснодарского края Юлия Макарова, Инга Аничкина

Елена Есипова, заслуженная артистка Краснодарского края Юлия Макарова, Инга Аничкина Принц: Денис Юров и Евгений Парафилов

Денис Юров и Евгений Парафилов Король: заслуженный артист Краснодарского края Виктор Плужников

заслуженный артист Краснодарского края Виктор Плужников Добрая фея: заслуженная артистка Краснодарского края Людмила Дорошева

Не пропустите!

Спектакль обещает стать незабываемым событием для всей семьи. Приходите и погружайтесь в атмосферу волшебства вместе с Кубанским симфоническим оркестром!