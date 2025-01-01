Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золушка
Киноафиша Золушка

Золушка

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная Сказка от Кубанского Симфонического Оркестра

Камерный состав Кубанского симфонического оркестра приглашает зрителей на волшебный спектакль «Золушка». Под руководством дирижера Владислава Чистякова, это музыкальное представление перенесет вас в мир сказок и волшебства.

Сюжет и Мораль

Сказка «Золушка» напоминает нам о важности доброты, труда и искренности. Мораль её проста: если ты честен, трудолюбив и умеешь прощать, то обязательно получишь свою награду, будь то Принц или что-то другое хорошее. Не упустите возможность увидеть, как эта история оживает на сцене!

Участники Спектакля

В роли Золушки выступят заслуженная артистка Краснодарского края Евгения Великодная и Виктория Кузнецова. Также на сцене вы увидите:

  • Строгая мачеха: Оксана Трегубова и Олеся Никифорова
  • Дочери: Елена Есипова, заслуженная артистка Краснодарского края Юлия Макарова, Инга Аничкина
  • Принц: Денис Юров и Евгений Парафилов
  • Король: заслуженный артист Краснодарского края Виктор Плужников
  • Добрая фея: заслуженная артистка Краснодарского края Людмила Дорошева

Не пропустите!

Спектакль обещает стать незабываемым событием для всей семьи. Приходите и погружайтесь в атмосферу волшебства вместе с Кубанским симфоническим оркестром!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 16 ноября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
12:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽

Фотографии

Золушка Золушка Золушка

В ближайшие дни

Кипелов
0+
Рок
Кипелов
25 сентября в 19:00 Олимп
от 3000 ₽
12+
Живая музыка
К юбилею Леонида Утесова
19 октября в 17:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Slipknot Tribute: Get This
16+
Рок
Slipknot Tribute: Get This
25 октября в 19:30 Sgt. Peppers Bar
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше