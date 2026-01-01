Сказочное приключение для детей и взрослых

Спектакль рассчитан на детей от 5 до 13 лет, но будет интересен и взрослым, которые вместе с юными зрителями смогут окунуться в волшебную атмосферу.

О постановке

«Золушка» — часть цикла «Сказки народов мира», который театр запустил в 2011 году. На этот раз зрителей ждет увлекательное путешествие во Францию, где оживет знаменитая сказка о доброй девушке, мечтающей о счастье.

Что ждет зрителей

Встреча в фойе: Актеры театра с первых минут вовлекают детей в сказочный мир, создавая атмосферу волшебства и ожидания чуда.

Захватывающее действие: Игра актеров и яркие образы переносят зрителей из настоящего в мир сказки. Шикарная мачеха, трогательная Золушка, мечтательный принц — персонажи словно оживают на сцене.

Участие в представлении: Зрители становятся активными участниками происходящего — помогают Золушке перебрать крупу, успеть домой с бала и даже надувают мыльные пузыри вместе с феей.

Эффектные превращения: Преображение тыквы в золотую карету, мышей в скакунов и Золушки в принцессу — настоящие чудеса на глазах у публики.

Эмоции для всей семьи

Спектакль вызывает восторг как у детей, так и у взрослых. Маленькие зрители наслаждаются сказочной историей, а родители получают возможность вспомнить любимый сюжет своего детства. Театральное представление наполняет радостью, добротой и волшебством.

Прекрасный выбор для семейного вечера

Посетите этот яркий спектакль, чтобы разделить с детьми эмоции и провести время в компании знакомых с детства героев.