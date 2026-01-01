Спектакль рассчитан на детей от 5 до 13 лет, но будет интересен и взрослым, которые вместе с юными зрителями смогут окунуться в волшебную атмосферу.
О постановке
«Золушка» — часть цикла «Сказки народов мира», который театр запустил в 2011 году. На этот раз зрителей ждет увлекательное путешествие во Францию, где оживет знаменитая сказка о доброй девушке, мечтающей о счастье.
Что ждет зрителей
Эмоции для всей семьи
Спектакль вызывает восторг как у детей, так и у взрослых. Маленькие зрители наслаждаются сказочной историей, а родители получают возможность вспомнить любимый сюжет своего детства. Театральное представление наполняет радостью, добротой и волшебством.
Прекрасный выбор для семейного вечера
Посетите этот яркий спектакль, чтобы разделить с детьми эмоции и провести время в компании знакомых с детства героев.