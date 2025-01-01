Спектакль Золушка

Добрая сказка о силе нежного сердца

«Золушка» — добрая сказка былых времён, которая продолжает бродить по свету, меняясь с каждым новым временем. У каждого поколения своя версия этой истории. Шарль Перро сочинил свою «Золушку» с ироничным поучением для взрослых, в то время как у братьев Гримм девочка была защищена волшебным орешником, а злобные сестрицы жестоко наказаны. Для фильма Евгений Шварц придумал Фее помощника Пажа, а башмачки прошли путь от деревянных до шелковых, меховых, золотых и хрустальных.

Сказка о любви и доброте

Неизменным осталась главная тема: «Золушка» — сказка о силе нежного сердца, о доброте, которая правит миром. В нашем спектакле пьесу написала талантливая Тамара Габбе. Здесь появляется остроумный Шут, тыква растет на глазах у зрителей, а мыши-кони звонко бьют копытами. Золушка так прекрасна, что в нее влюбляются не только принц и король, но и юный волшебник, и, конечно, зрители!

Волшебство продолжается

Волшебство не заканчивается с окончанием сказки — оно продолжается в нашем спектакле. Ведь для любви и добра нет преград, даже если часы уже пробили полночь.