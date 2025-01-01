Спектакль Золушка

Добрая сказка былых времен

Добрая сказка «Золушка» пережила века и существует в разных вариантах. Шарль Перро создал её как ироничное поучение для взрослых, а братья Гримм дали своей героине защиту от волшебного орешника, наказывая злых сестриц.

Волшебство в разных версиях

Для фильма Евгений Шварц ввел помощника Феи — Пажа, а башмачки, пройдя путь от деревянных до хрустальных, стали важным символом. В нашем спектакле пьесу написала замечательная Тамара Габбе, добавив остроумного Шута и развивая магию.

Сила доброты и любви

Основная идея остается неизменной: «Золушка» — это сказка о силе нежного сердца и доброты, которые правят миром. В нашем спектакле волшебство продолжает действовать даже после того, как заканчивается сказка. Здесь для любви и добра нет преград, даже если часы пробили полночь.