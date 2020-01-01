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Золушка
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Спектакль Золушка

Новые измерения и сюжетные аспекты в классической постановке 0+
Режиссер Наталия Касаткина, Владимир Василев
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Премьера балета Сергея Прокофьева в постановке народных артистов РФ Наталии Касаткиной и Владимира Василёва отмечает свое 30-летие. 5 ноября в Кремле Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва представит «Золушку». Этот балет, созданный в 1945 году, обрел новые измерения и сюжетные аспекты в постановке Касаткиной и Василёва. За три десятилетия спектакль объездил мир, а в России его показали более 250 раз. Спектакль является одним из трех авторских театров классического балета в России, представляя уникальный стиль, который сочетает симфонизм, эротизм и элементы других пластических направлений. В этой версии "Золушки" сюжет обретает напряженность, драматургическую глубину и комедийные элементы, оставаясь верным классическому оригиналу. В ролях выступают талантливые артисты, включая Галину Гармаш и Николая Чевычелова, подаривших зрителям уникальный и незабвенный спектакль.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 7 сентября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка

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