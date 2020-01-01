Спектакль Золушка

Премьера балета Сергея Прокофьева в постановке народных артистов РФ Наталии Касаткиной и Владимира Василёва отмечает свое 30-летие. 5 ноября в Кремле Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва представит «Золушку». Этот балет, созданный в 1945 году, обрел новые измерения и сюжетные аспекты в постановке Касаткиной и Василёва. За три десятилетия спектакль объездил мир, а в России его показали более 250 раз. Спектакль является одним из трех авторских театров классического балета в России, представляя уникальный стиль, который сочетает симфонизм, эротизм и элементы других пластических направлений. В этой версии "Золушки" сюжет обретает напряженность, драматургическую глубину и комедийные элементы, оставаясь верным классическому оригиналу. В ролях выступают талантливые артисты, включая Галину Гармаш и Николая Чевычелова, подаривших зрителям уникальный и незабвенный спектакль.