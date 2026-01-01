Сказка для детей в Театре «Кот Вильям»

Приглашаем детей и их родителей на захватывающую интерактивную кукольную постановку «Золушка» в Театре «Кот Вильям». Это красивая и добрая история о девушке, преодолевающей трудности и верящей в себя. С помощью своей феи-крестной Золушка превращается в красавицу, а тыква — в стильный ретро-тыквомобиль. Музыкальное сопровождение включает произведения таких великих композиторов, как И.С. Бах, Л.В. Бетховен, А. Житинская и В.А. Моцарт в джазовом исполнении.

Маленькие зрители будут в восторге! В этом спектакле они не просто наблюдают за происходящим, но и активно участвуют вместе с любимыми героями. Их ждет мир волшебных превращений, прекрасной музыки и театра теней.

Спектакль «Золушка» подарит радость как детям, так и взрослым. Это незабываемое событие, которое оставит приятные воспоминания у всех зрителей!

