Спектакль Золушка

Балет «Золушка» в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи готов представить изысканный балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. Этот спектакль является частью гастролей Марийского театра оперы и балета им. Э. Сапаева и обещает стать настоящим праздником для зрителей.

Творческий союз классики и современности

Балет «Золушка» – это триумфальное выражение гения Прокофьева и венец творческих достижений театра. Постановка включает чистые линии и четкую графику, что придаёт особую выразительность образам. Драматургическое решение спектакля продолжает традиции классических балетов, но в то же время обогащает их современными трактовками.

Яркие моменты и захватывающие номера

В истории «Золушки» собраны множественные яркие номера, вариации и дивертисменты, которые поразят как детей, так и взрослых. Спектакль обещает быть насыщенным хореографическим искусством Константина Иванова и чарующей сценографией, что делает его привлекательным для всех любителей театра.

Подходит для всех возрастов

Эта великолепная, искромётная интерпретация сказки Ш. Перро станет не только культурным событием, но и настоящим откровением для зрителей, обращая внимание как к юным сердцам, так и к зрелой душе.