Спектакль Золушка

Золушка
Тревожный балет Прокофьева без сказочной патоки
Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Алексей Ратманский
Продолжительность 2 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О спектакле

Балет на музыку Сергея Прокофьева в Мариинском театре

«Золушка» — замечательный балет на музыку Сергея Прокофьева, который можно увидеть в Мариинском театре. Либретто спектакля создано Николаем Волковым и основано на известной сказке Шарля Перро.

Классика с современным взглядом

В истории театра было множество интерпретаций «Золушки», но каждая версия уникальна. В этой постановке, например, бал во дворце не обязательно должен сверкать бриллиантами, а волшебство представляет собой не только чудеса. Вместо привычной феи здесь появляются деловая старушка-нищенка с сеткой апельсинов и группа задиристых панков, а Принц носит заветную туфельку в рюкзаке. Такой подход делает спектакль ироничным и смешным.

Долговечная популярность

Спектакль, который был представлен публике более двадцати лет назад, по праву считается одним из лучших образцов современного репертуара Мариинского театра. Его незаурядная хореография и музыкальное сопровождение привлекают зрителей всех возрастов, делая каждое представление незабываемым.

Если вы ищете яркое и оригинальное зрелище, «Золушка» в Мариинском театре станет отличным выбором. Не упустите возможность насладиться волшебством балета в исполнении талантливых артистов!

Апрель
17 апреля пятница
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
18 апреля суббота
13:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 2400 ₽
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

