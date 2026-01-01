Спектакль Золушка

Балет на музыку Сергея Прокофьева в Мариинском театре

«Золушка» — замечательный балет на музыку Сергея Прокофьева, который можно увидеть в Мариинском театре. Либретто спектакля создано Николаем Волковым и основано на известной сказке Шарля Перро.

Классика с современным взглядом

В истории театра было множество интерпретаций «Золушки», но каждая версия уникальна. В этой постановке, например, бал во дворце не обязательно должен сверкать бриллиантами, а волшебство представляет собой не только чудеса. Вместо привычной феи здесь появляются деловая старушка-нищенка с сеткой апельсинов и группа задиристых панков, а Принц носит заветную туфельку в рюкзаке. Такой подход делает спектакль ироничным и смешным.

Долговечная популярность

Спектакль, который был представлен публике более двадцати лет назад, по праву считается одним из лучших образцов современного репертуара Мариинского театра. Его незаурядная хореография и музыкальное сопровождение привлекают зрителей всех возрастов, делая каждое представление незабываемым.

Если вы ищете яркое и оригинальное зрелище, «Золушка» в Мариинском театре станет отличным выбором.