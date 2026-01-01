Оповещения от Киноафиши
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Красноярский музыкальный театр 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Золушка: новая интерпретация классической истории

Театр предлагает зрителям уникальную версию знакомого сюжета о Золушке, но с неожиданным поворотом. Действие разворачивается не в сказочном королевстве, а за кулисами настоящего театра, где мечты становятся реальностью.

Все мы знаем историю скромной и трудолюбивой девушки, мечтающей о счастье. Но представьте, что она живёт среди нас, в театре, где сверкают огни, а сама остается в тени. Ее шанс на счастье приходит в самый неожиданный момент, и теперь ей предстоит сделать шаг навстречу чуду.

Театральные закулисья

Приём «спектакль в спектакле» не только яркое художественное решение, но и возможность для юных зрителей заглянуть в закулисный мир театра. Они узнают о магии театрального процесса и познакомятся с различными профессиями, которые существуют на сцене. Взрослая аудитория оценит контраст между реальностью и вымышленным миром, а также искренность героев.

Сказочная сценография

Сценография спектакля отличается яркими, плоскими декорациями, которые создают особое, сказочное пространство. Это подчеркивает волшебство и атмосферу, присущие известной истории.

Знаменитая пьеса в новом свете

В основе постановки лежит знаменитая пьеса Евгения Шварца, ставшая основой для любимого фильма 1947 года. Музыка Антонио Спадавеккиа добавляет спектаклю особое очарование, погружая зрителей в мир волшебства и доброты.

Эта история напомнит, что в настоящей сказке доброта и искренность всегда будут вознаграждены.

Март
Апрель
Май
7 марта суббота
11:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129
14 марта суббота
11:00
ДК железнодорожников Красноярск, просп. Мира, 131
14:00
ДК железнодорожников Красноярск, просп. Мира, 131
15 марта воскресенье
11:00
ДК железнодорожников Красноярск, просп. Мира, 131
14:00
ДК железнодорожников Красноярск, просп. Мира, 131
28 марта суббота
11:00
ДК железнодорожников Красноярск, просп. Мира, 131
14:00
ДК железнодорожников Красноярск, просп. Мира, 131
29 марта воскресенье
11:00
ДК железнодорожников Красноярск, просп. Мира, 131
14:00
ДК железнодорожников Красноярск, просп. Мира, 131
18 апреля суббота
11:00
ДК железнодорожников Красноярск, просп. Мира, 131
23 апреля четверг
14:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
4 мая понедельник
14:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22

