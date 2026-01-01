Оповещения от Киноафиши
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Ростовский молодежный театр 6+
Режиссер Михаил Заец
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Сказка для всей семьи: «Золушка» в Молодежном театре

Спектакль «Золушка» в редакции Шарля Перро давно завоевал признание зрителей во всем мире. Это история о молоденькой девушке, которая сталкивается с жестокими условиями жизни под одной крышей со злой мачехой и её сварливыми дочками. Несмотря на все унижения и трудности, Золушка сохраняет доброе сердце и надежду на лучшее.

Ситуация меняется, когда в её жизни появляется добрая фея-крестная. С её помощью Золушка получает шанс увидеть мир в новом свете и испытать настоящие чудеса. Спектакль изобилует яркими костюмами, волшебными эффектами и запоминающейся музыкой.

Спектакль рекомендован для семейного просмотра и подарит зрителям множество позитивных эмоций. Не упустите возможность стать частью этой волшебной сказочной истории. Присоединяйтесь к Золушке и её сказочным приключениям!

Купить билет на спектакль Золушка

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
1 апреля среда
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 300 ₽
2 апреля четверг
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 300 ₽

