Золушка: лирическая сказка для всей семьи

Спектакль «Золушка» — это лирическая сказка в двух действиях, основанная на классическом сценарии Евгения Шварца, созданном по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро. В центре истории — Золушка, её злая мачеха, добрая фея и встреча с принцем.

Режиссёр постановки, народный артист России Александр Мишин, известен своими театральными работами, которые всегда дарят зрителям незабываемые эмоции. В этом спектакле истории о Золушке придаются новые краски благодаря музыке композитора Александра Шишкина, а также ярким песням и танцам.

На сцене также появятся впечатляющие костюмы кукол, которые сделают представление ещё более зрелищным. Возвращение потерянного хрустального башмачка станет кульминацией этой романтической истории о любви и надежде.

Спектакль «Золушка» будет интересен детям от 5 лет и их родителям, предоставляя возможности для обсуждения важнейших тем о доброте, смелости и честности.