Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Нижегородский театр кукол 6+
Возраст 6+

О спектакле

Золушка: лирическая сказка для всей семьи

Спектакль «Золушка» — это лирическая сказка в двух действиях, основанная на классическом сценарии Евгения Шварца, созданном по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро. В центре истории — Золушка, её злая мачеха, добрая фея и встреча с принцем.

Режиссёр постановки, народный артист России Александр Мишин, известен своими театральными работами, которые всегда дарят зрителям незабываемые эмоции. В этом спектакле истории о Золушке придаются новые краски благодаря музыке композитора Александра Шишкина, а также ярким песням и танцам.

На сцене также появятся впечатляющие костюмы кукол, которые сделают представление ещё более зрелищным. Возвращение потерянного хрустального башмачка станет кульминацией этой романтической истории о любви и надежде.

Спектакль «Золушка» будет интересен детям от 5 лет и их родителям, предоставляя возможности для обсуждения важнейших тем о доброте, смелости и честности.

Купить билет на спектакль Золушка

Март
8 марта воскресенье
18:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 300 ₽

Фотографии

Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка Золушка

Бабий бунт
16+
Драма
Бабий бунт
14 марта в 17:00 ДК «Красное Сормово»
от 500 ₽
В стране невыученных уроков
6+
Детский
В стране невыученных уроков
9 марта в 11:00 Нижегородский театр юного зрителя
от 400 ₽
Волшебник Страны Оz
6+
Музыка Мюзикл
Волшебник Страны Оz
4 апреля в 16:00 Нижегородский театр юного зрителя
от 400 ₽
