Спектакль Золушка

Балет «Золушка» в МКЦ «Рязань»

В МКЦ «Рязань» пройдет балет по мотивам известной сказки Шарля Перро. Зрители смогут насладиться захватывающей историей о Золушке, ее крестной фее и принце, наполненной бальными танцами и магическими превращениями.

Музыка для этого спектакля была написана выдающимся композитором Сергеем Прокофьевым. Его мелодии акцентируют поэтическую любовь героев и преодоление препятствий на пути к счастью. Первоначально балет был поставлен в Большом театре, где состоялась его успешная премьера, впоследствии удостоенная Сталинской премии.

«Золушка» станет прекрасным выбором для тех, кто ценит классическую хореографию и великолепную музыку Прокофьева. Не упустите возможность насладиться этим шедевром!