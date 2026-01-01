Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

6+
Возраст 6+

О спектакле

Балет «Золушка» в МКЦ «Рязань»

В МКЦ «Рязань» пройдет балет по мотивам известной сказки Шарля Перро. Зрители смогут насладиться захватывающей историей о Золушке, ее крестной фее и принце, наполненной бальными танцами и магическими превращениями.

Музыка для этого спектакля была написана выдающимся композитором Сергеем Прокофьевым. Его мелодии акцентируют поэтическую любовь героев и преодоление препятствий на пути к счастью. Первоначально балет был поставлен в Большом театре, где состоялась его успешная премьера, впоследствии удостоенная Сталинской премии.

«Золушка» станет прекрасным выбором для тех, кто ценит классическую хореографию и великолепную музыку Прокофьева. Не упустите возможность насладиться этим шедевром!

Купить билет на спектакль Золушка

Помощь с билетами
В других городах
Март
1 марта воскресенье
18:30
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 1200 ₽

Фотографии

Золушка

В ближайшие дни

Час тишины
16+
Драма
Час тишины
29 марта в 18:00 Рязанский театр драмы
от 500 ₽
Час тишины
16+
Драма
Час тишины
19 апреля в 18:00 Рязанский театр драмы
от 500 ₽
Сахарный ребенок
12+
Драма Премьера
Сахарный ребенок
24 апреля в 19:00 Рязанский театр драмы
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше