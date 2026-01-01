Оповещения от Киноафиши
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Зазеркалье 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Опера «Золушка» по сказке Ш. Перро в театре «Зазеркалье»

Опера «Золушка», основанная на сказке Шарля Перро, подарит зрителям незабываемые впечатления. В этом спектакле добро побеждает зло, а волшебство создается благодаря голосам солистов и чарующей музыке Джоаккино Россини.

Организатором шоу выступает Детский музыкальный театр «Зазеркалье», который славится своими камерными оперными постановками. Спектакль был удостоен множества театральных премий, среди которых — «Золотая маска» и премия Правительства Санкт-Петербурга.

Сцена театра оформлена нотными листами, которые не просто декорация, а активные участники действия. Эти ширмы с партитурой оперы погружают зрителей в атмосферу волшебной сказки и создают яркий визуальный ряд.

Спектакль будет интересен как любителям оперы, так и семьям с детьми в возрасте от 3 до 6 лет. Музыка Россини в сочетании с мастерством исполнителей сделает вечер особенным, а воспоминания о нем останутся надолго в памяти зрителей.

Фотографии

Золушка
